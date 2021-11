Test personalità: scegli gli occhiali 3D che preferisci e scopri qual è il tuo desiderio nascosto

Ne esistono di varie tipologie, persino biodegradabili, ma la funzione rimane la medesima, consentirci di vedere i film in tre dimensioni. Parliamo degli occhiali 3D, che oggi sono i protagonisti del nostro test.

Tutto ciò che devi fare è scegliere il modello che ti attira di più tra quelli che vedi nell’immagine: in realtà cambia solo il colore, rosa o viola, e lo sfondo.

Dopodiché per scoprire qual è il tuo desiderio nascosto, leggi il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un passatempo per staccare un po’ la spina.

Occhiali rosa

Hai scelto gli occhiali rosa? Il tuo desiderio nascosto ha a che fare con un vecchio sogno, qualcosa che hai dimenticato col passare degli anni. Potrebbe trattarsi di una passione che avevi da piccolo, oppure di un progetto che hai nel cuore da molto tempo ma che non sei mai riuscito a concretizzare. Non è detto che sia il momento di esaudire il desiderio, ma tanto vale iniziare a pensarci su.

Occhiali viola

Hai scelto gli occhiali viola? Il tuo desiderio nascosto ha a che fare con la tua vita quotidiana, che vorresti poter trascorrere con ritmi molto più lenti e dilatati. Difatti, anche se sembri una persona particolarmente attiva, frenetica e impegnata, dentro di te si cela il bisogno di maggiore tranquillità. Una pace esteriore e interiore che speri, un bel giorno, di poter raggiungere.

