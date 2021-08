Test personalità: scegli una matrioska e scopri un tratto nascosto del tuo carattere che dovresti valorizzare

Simbolo per eccellenza dell’arte popolare russa, la matrioska è una bambola composta da pezzi di varie dimensioni, ideata nella forma attualmente conosciuta da Savva Mamontov (1841–1918). Ma le origini sono più lontane, probabilmente legate alla tradizione artigianale giapponese.

Il test di oggi, che ovviamente è solo un passatempo e come tale va preso, vede protagonista proprio lei, la famosa bambola russa. Scegli la tua preferita tra quelle che vedi nell’immagine e scopri un tratto nascosto del tuo carattere che dovresti valorizzare.

Matrioska 1

Hai scelto la prima matrioska sulla sinistra? Sei una persona apparentemente tranquilla e regolare, ma nascondi una personalità libera e selvaggia. Sfrutta questo tuo lato indomabile per realizzare sogni normalmente considerati impossibili.

Matrioska 2

Hai scelto la matrioska nel centro? Sei una persona apparentemente fredda, non ami mostrare troppo le tue emozioni, ma in realtà hai un grandissimo cuore. Tuttavia preferisci essere generoso solo con le persone che ti sono più vicine. Cerca di essere altrettanto amorevole nei confronti degli altri, la tua è una qualità preziosa, potrebbe aiutarti a rendere il mondo un posto migliore.

Matrioska 3

Hai scelto l’ultima matrioska? Ti presenti agli altri come una persona semplice e modesta, in realtà nascondi una personalità ambiziosa e sfaccettata. Inoltre sei dotato di estrema creatività, ma non è detto che ti piaccia metterla in mostra o forse la tieni chiusa in un cassetto. Sfrutta questa qualità per dare vita a qualcosa di speciale e unico.

