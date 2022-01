Test personalità: la maschera di Carnevale che ti piace di più rivela un altro lato di te stesso

Il test di oggi è dedicato alle maschere di Carnevale, periodo dell’anno in cui ognuno può essere chi vuole, che in passato coincideva con una fase di ribaltamento (simbolico) dell’ordine sociale.

Il test è molto semplice: tutto ciò che devi fare è scegliere la tua maschera preferita tra quelle che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente, scoprendo così un altro lato di te stesso, simboleggiato dalla maschera prescelta.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi per passare il tempo e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Maschera 1

Se hai scelto la prima maschera, probabilmente una parte di te è più titubante e insicura di quanto non lasci intendere la tua apparenza. Cerchi di non farla emergere e di tenerla a bada, ma in alcune circostanze viene a galla, facendoti sentire fragile. Nulla di grave però, le fragilità sono comunque preziose.

Maschera 2

Se hai scelto la seconda maschera, probabilmente sei una persona molto pratica e con i piedi per terra, decisa e determinata, ma nascondi un altro lato di te stesso, che ama sognare ad occhi aperti e non è particolarmente interessato al mondo materiale.

Maschera 3

Se hai scelto la terza maschera, probabilmente sei una persona piuttosto impulsiva e diretta, sei il classico tipo senza peli sulla lingua. Tuttavia un’altra parte di te stesso è molto sensibile, dolce e delicata, ma è difficile che venga allo scoperto perché te ne vergogni un po’.

Maschera 4

Se hai scelto la quarta maschera, ami sognare ad occhi aperti, vivi più nel mondo della fantasia che nella realtà, che trovi un po’ deludente. Sei anticonformista ed eccentrico, ma un’altra parte di te stesso, che probabilmente nascondi, è molto più tradizionalista e desiderosa di concretezza.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: