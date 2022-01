Test personalità: scegli il mandala che ti attira di più e scopri cosa rivela della tua personalità

Sono rappresentazioni dell’universo originariamente realizzate con sabbia di diversi colori, parliamo dei famosi mandala, termine il cui significato in sanscrito è cerchio. Oggigiorno molto popolari anche in Occidente sotto forma di disegni da colorare, consigliati per rilassarsi, focalizzare l’attenzione, rappresentare il proprio stato interiore.

Il test di oggi è dedicato proprio a essi: tutto ciò che devi fare è scegliere il mandala che ti attira maggiormente e leggere il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi per passare il tempo e come tali vanno presi.

Mandala 1

Se hai scelto il primo mandala, sei una persona sensibile e molto intuitiva. Sei profondamente connesso con la tua interiorità, conosci i tuoi limiti, i tuoi pregi, i tuoi difetti e sai ciò che vuoi e in che direzione desideri andare. Ma non sei affatto una persona rigida, nonostante la tua sicurezza sei disposto a lasciarti sorprendere dalla vita.

Mandala 2

Se hai scelto il secondo mandala, sei una persona introversa che non ama particolarmente socializzare. Probabilmente adori trascorrere il tuo tempo nella natura, ami meditare o dedicarti ad hobby che richiedono pazienza e concentrazione. Ami stare spesso solo e ti circondi di pochi fidati amici. La mondanità non fa per te.

Mandala 3

Se hai scelto il terzo mandala, sei una persona molto solare e luminosa. Tendi a vedere il bicchiere mezzo pieno e a concentrarti sugli aspetti positivi di qualunque situazione. Difficilmente ti lasci scoraggiare dalle difficoltà, che cerchi di sfruttare a tuo vantaggio, per imparare qualcosa di prezioso.

Mandala 4

Se hai scelto il quarto mandala, sei una persona dal carattere sfaccettato. A volte risulti espansivo ed eccentrico, energico e pieno di vita ma in altre circostanze sembri totalmente diverso, molto più silenzioso, pacato, persino timido. Le persone hanno difficoltà a inquadrarti, tendono a non capire e a temere questa tua meravigliosa molteplicità.

