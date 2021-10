Test personalità: Londra, Delhi, Parigi o Roma? Scegli la tua capitale preferita e scopri che tipo di persona sei

Alcune delle tappe più amate dai turisti di tutto il mondo sono le grandi capitali.

Parigi, romantica ed elegante, Londra con la sua energia travolgente, Roma, grande classico che non passa mai di moda, e spostandoci in Oriente c’è l’affascinante Delhi, con i suoi colori vivaci e i profumi avvolgenti.

Tu quale preferisci? La capitale che ami di più svela qualche curiosità sul tuo carattere. Come sempre ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi per passare il tempo e come tali vanno presi.

Indice Londra

Parigi

Roma

Delhi

Londra

Dal Big Ben, la grande torre che si staglia sul centro cittadino, al famoso Buckingham Palace, dai giardini di Kensington Palace al British Museum. Londra è una capitale affascinante e piena di sorprese, multiculturale e aperta alle novità. Se è la tua preferita, probabilmente hai un animo anticonformista e lo sguardo sempre proiettato nel futuro. Sei una persona piena di energia, hai una grande immaginazione e idee all’avanguardia. Ti piace percorrere strade poco battute.

Parigi

Dalla Torre Eiffel, simbolo per eccellenza della capitale francese, al Museo del Louvre, dal magico e affascinante Quartiere latino all’Arco di Trionfo, Parigi è tutta da scoprire. E se è la tua capitale preferita, probabilmente è perché anche tu sei altrettanto romantico, sentimentale e al tempo stesso frizzante. Sai distinguerti in ogni occasione grazie alla tua eleganza. E la tua garbata ironia conquisti proprio tutti.

Roma

Dal Colosseo al Pantheon, da Piazza di Spagna ai Giardini di Villa Borghese, dai Musei Vaticani alla Basilica di San Pietro, Roma è ricca di meraviglie da scoprire. Se è la tua capitale preferita, probabilmente sei una persona solare, socievole e molto generosa. Ami il buon cibo e la buona compagnia. Hai un animo un po’ tradizionalista.

Delhi

Dall’India Gate alla Tomba di Humayun, dal Qutub Minar al Forte Rosso, la capitale indiana cela moltissimi tesori più o meno conosciuti dai turisti. Suddivisa tra Old Delhi e New Delhi, è una città che si ama o si odia. In ogni caso non lascia indifferenti. Un tripudio di contrasti, di colori vivaci e profumi avvolgenti. Se è la tua capitale preferita, sei una persona che ama fantasticare, un vero sognatore ad occhi aperti, molto curioso e affascinato dall’insolito. Hai bisogno di continui stimoli, sei un po’ eccentrico e fuori dal comune.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: