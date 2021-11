Test personalità: scegli una chiave e scopri quale libro dovresti assolutamente leggere

Ci connettono con altri mondi, stimolano la nostra immaginazione, ci aiutano a familiarizzare con parti sconosciute di noi stessi. Informano, divertono, destabilizzano, curano. I libri sono così, meravigliosi e preziosi compagni di vita.

Il test di oggi è dedicato proprio a loro: tutto ciò che devi fare è scegliere una delle chiavi che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente. Scoprirai così qual è il libro che dovresti assolutamente leggere. Come sempre ti ricordiamo che questo test è un semplice gioco.

Chiave numero 1: Pippi Calzelunghe

Scritto nel 1945 da Astrid Lindgren, “Pippi Calzelunghe” narra le avventure dell’eccentrica e simpatica Pippi e dei suoi amici del cuore, Tommy e Annika. Se hai visto soltanto la famosa serie tv, è tempo di rimediare acquistando il libro. Un romanzo unico e speciale all’insegna della libertà e della spensieratezza. Anticonformista e coraggioso. A tal punto che ancora oggi, incredibile ma vero, qualcuno osa definirlo diseducativo. Per fortuna Pippi non ha certo timore dei benpensanti!

Chiave numero 2: Madame Bovary

Hai scelto la seconda chiave? Il libro che dovresti assolutamente leggere è “Madame Bovary” di Gustave Flaubert. La protagonista, Emma, è una donna inquieta e delusa dalla mediocrità del marito, che non soddisfa i suoi velleitari ideali. Incapace di godere davvero della vita, eternamente insoddisfatta, capricciosa e tormentata. Un personaggio che si fa presto a detestare ma che, tuttavia, fa riflettere.

Chiave numero 3: Siddhartha

Pubblicato nel 1922, “Siddharta” è un libro di Hermann Hesse, un romanzo di formazione che si presta a essere riletto a qualunque età. Ed è proprio il libro che dovresti leggere se hai scelto la chiave 3. Il protagonista, Siddharta, figlio di un ricco bramino, fa numerose esperienze alla ricerca di se stesso, ansioso di trovare la via verso la felicità e l’autenticità.

Chiave numero 4: La fattoria degli animali

Se hai scelto l’ultima chiave, il libro che dovresti assolutamente leggere è “La fattoria degli animali” di George Orwell, scritto nel 1945 e pubblicato per la prima volta nel 1947. Il libro è ambientato in una fattoria dove gli animali si ribellano, stanchi di essere sfruttati dagli uomini. Ma presto alcuni di loro diventano nei propri comportamenti sempre più simili agli odiati ex padroni.

