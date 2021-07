Test personalità: scegli la granita che ti piace di più e scopri di cosa hai assolutamente bisogno quest’estate

Limone, caffè o fragola? Quale granita ti piace di più tra quelle che vedi nell’immagine? Scegli il tuo gusto preferito e scopri di cosa hai assolutamente bisogno quest’estate.

Non stiamo parlando di viaggi e vacanze, potresti aver bisogno di ritrovare amicizie sincere, di staccare la spina dalla frenesia quotidiana o di un po’ di beata solitudine.

O forse hai bisogno di dedicare più tempo alla tua famiglia, ritrovando il piacere della condivisione. Per scoprirlo fai il nostro test estivo, che ovviamente è solo un gioco, senza alcuna validità scientifica.

Granita al caffè

Hai scelto la granita al caffè? Quest’estate hai assolutamente bisogno di avventura e di risvegliare lati di te stesso a cui normalmente non concedi spazio. Non cedere alla pigrizia, intraprendi un viaggio in una terra lontana, misteriosa e affascinante. Oppure sperimenta attività avvincenti che non avevi mai osato intraprendere. Che ne dici del rafting? Anche se non hai alcuna esperienza, molti centri propongono avventure adatte ai principianti. Insomma, fai esperienze un tantino destabilizzanti. Ti scoprirai diverso.

Granita alla fragola

Un grande classico che appaga il palato di molti, la granita alla fragola. Se l’hai scelta, quest’estate hai bisogno di relax. Niente avventure in capo al mondo, nessuna esperienza al limite, quello che ti serve è un po’ di pace. Concediti tempi dilatati, goditi le piccole cose della quotidianità, ritrova vecchi amici, leggi bei libri, riscopri il piacere della condivisione e riposati il più possibile. Ne hai bisogno!

Granita al limone

Hai scelto la granita al limone? Non hai bisogno di riposo, ma di restare solo con te stesso. Potresti prenotare una vacanza in un luogo sperduto o partire in auto senza meta, scoprendo man mano dove ti conduce il destino. I viaggi in solitaria possono risultare molto impegnativi perché, ovunque tu vada, tendono a metterti alla prova. Cerca di evitare, perlomeno per un breve periodo, la compagnia di troppe persone, impara a stare con te stesso, scoprirai cose preziose.

