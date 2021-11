Test personalità: Giove, Venere o Marte? La divinità che preferisci rivela il tuo temperamento

Il test di oggi pesca nell’Antica Roma e nel suo pantheon di divinità. Giove, il re di tutti gli dei, Venere, la dea della bellezza e dell’amore, Marte, dio della guerra.

Ti basta scegliere la tua divinità preferita per scoprire qualche curiosità sul tuo temperamento. Come sempre ti ricordiamo che si tratta di un semplice passatempo senza alcuna validità scientifica.

Indice Giove

Venere

Marte

Giove

Hai scelto Giove? Probabilmente il tuo temperamento è dominante e accentratore. D’altronde Giove è il re di tutti gli dei! Se tieni a bada il tuo “despota interiore”, puoi essere un ottimo leader, generoso e di ampie vedute.

Venere

Hai scelto Venere? Come la dea dell’amore e della bellezza, probabilmente sei una persona un po’ vanitosa ma anche estremamente volitiva. Ami stare al centro dell’attenzione e possiedi un’innata capacità di seduzione.

Marte

Hai scelto il dio della guerra? Coraggioso e indomabile lo sei senz’altro. Sei pronto a batterti per le cose in cui credi con fermezza e determinazione. Attenzione però a non diventare troppo competitivo.

