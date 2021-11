Test personalità: preferisci il giorno o la notte? La risposta rivela alcune curiosità sul tuo carattere

Ami svegliarti presto o tardi? Ti senti più energico durante la giornata o al calar della notte? Preferisci la luce del giorno o il buio notturno?

Com’è noto, c’è chi si sente particolarmente in forma nelle ore più tarde e chi è lucido e pimpante fin dalle prime ore del mattino. Attitudini diverse che possono svelare qualcosa su di noi e sul nostro carattere.

E tu sei più attratto dalla notte o dal giorno? Rispondi alla domanda e scopri, con questo test, cosa la tua scelta rivela di te. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco senza alcuna validità scientifica, un semplice passatempo per staccare la spina.

Giorno

Hai scelto il giorno? Probabilmente sei una persona piuttosto razionale e concreta. Ti impegni molto per realizzare i tuoi desideri e nel farlo, non lasci nulla al caso. Tendi a programmare tutto. Non ami gli imprevisti e preferisci avere sempre il controllo della situazione.

Notte

Hai scelto la notte? Probabilmente sei uno spirito romantico, un sognatore con tante idee grandiose per la testa. Ti piacciono le esperienze travolgenti e le emozioni forti. Non eserciti troppo controllo su te stesso, ti lasci trasportare dal flusso degli eventi, ami lasciarti andare e vivere giorno per giorno.

