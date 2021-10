Test personalità: il giorno della settimana che preferisci rivela il tuo carattere

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ti sei mai chiesto quale sia l’origine dei nomi attribuiti ai giorni della settimana? Derivano dai nomi del Sole, della Luna e dei pianeti.

Lunedì è quindi il giorno della Luna, martedì deriva da Marte, mercoledì da Mercurio, giovedì da Giove, venerdì da Venere, mentre sabato è legato a Saturno ma anche all’ebraico shabbat. E domenica? In origine era il giorno del Sole, Solis dies, ma poi Costantino le attribuì il nome con cui oggi la conosciamo, col significato di giorno del Signore.

Tu quale preferisci? Rispondi e scopri, con il nostro test, cosa la tua scelta rivela di te.

Indice Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

In latino si chiamava “Lunae dies” perché secondo le antiche credenze astrologiche, la prima ora del lunedì era governata dalla Luna. Se è il tuo giorno della settimana preferito, sei una persona che ama molto prendersi cura della propria casa. Hai un animo introverso e introspettivo, ti piace trascorrere del tempo con te stesso perché la solitudine ti rigenera.

Martedì

Il nome “martedì” deriva da Marte e secondo gli antichi Romani era un giorno particolarmente indicato per cominciare una guerra. Non a caso Marte è anche il nome del dio della guerra. Se è il tuo giorno preferito, probabilmente sei una persona molto combattiva. Ti piacciono le sfide e tendi a essere competitivo in tutto ciò che fai. Per te partecipare è importante ma vincere anche di più.

Mercoledì

Mercoledì deriva dal pianeta Mercurio, a sua volta collegato al dio Mercurio, messaggero degli dei provvisto di grande velocità, protettore dei viaggi e della comunicazione. Se l’hai scelto come tuo giorno della settimana preferito, probabilmente sei una persona dotata di grandi capacità comunicative. Adori viaggiare e scoprire continuamente nuove cose. Non sai stare fermo e hai mille interessi.

Giovedì

Il nome giovedì deriva dal pianeta Giove, collegato a sua volta al dio omonimo, re di tutti gli dei. Se hai scelto questo giorno della settimana, probabilmente sei una persona dotata di un profondo senso della giustizia. Idealista e molto ambiziosa. E decisamente fortunata in tutto ciò che fa.

Venerdì

Venerdì è il giorno di Venere, pianeta il cui nome deriva da quello della divinità romana omonima. Se l’hai scelto come giorno preferito, probabilmente sei una persona molto passionale, ti piace vivere intensamente, godendoti ogni esperienza fino in fondo. Sei anche una persona molto volitiva e ti piace sognare in grande.

Sabato

Per il mondo romano, prima del cristianesimo, il sabato era “Saturni dies”, giorno di Saturno. Ma il nostro sabato tuttavia deriva dall’ebraico shabbat, che significa giorno di riposo. Se l’hai scelto come giorno preferito, probabilmente sei una persona molto intuitiva e dotata di innata saggezza. Alterni momenti di grande serietà e impegno ad altri molto più leggeri e spensierati. E in questo modo mantieni l’equilibrio.

Domenica

In origine il giorno della domenica corrispondeva al “Solis dies“, il giorno del Sole. Poi Costantino le attribuì il nome con cui oggi la conosciamo, col significato di giorno del Signore. Se l’hai scelta come giorno preferito, probabilmente sei una persona di indole ottimista e gioiosa. Tendi a primeggiare ma sei anche capace di grande generosità.

