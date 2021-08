Test personalità: scegli un gelato e scopri chi sei

L’estate è la stagione migliore per gustarsi un ottimo gelato. Cioccolato, fior di latte, fragola, pesca, i gusti sono tutti prelibati. Ed è proprio al gelato che dedichiamo questo simpatico test.

Guarda l’immagine e scegli quello che ti sembra più invitante, quindi leggi il profilo corrispondente.

Gelato 1

Hai scelto il primo gelato? Hai un animo frizzante, ti piace divertirti in compagnia degli amici e più siete meglio è. Brillante ed estroverso, comunicativo e solare. Davvero irresistibile!

Gelato 2

Hai scelto il gelato con la ciliegina? Sei una persona riservata, ti piace trascorrere le giornate in solitudine o in compagnia di pochi, veri, amici. Non ami la confusione, apprezzi molto il silenzio. Sei di indole introversa.

