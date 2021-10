Mela cotogna, corbezzolo o pera volpina? Scegli il tuo frutto “dimenticato” preferito e scopri cosa rivela di te

Mela cotogna, corbezzolo e pera volpina fanno parte dei cibi dimenticati. Un tempo venivano impiegati nella cucina regionale e tradizionale, ma oggigiorno sono poco conosciuti e poco utilizzati. Un vero peccato dato che vantano innumerevoli proprietà benefiche. Tu quale preferisci?

Rispondi e scopri cosa rivela il tuo frutto dimenticato preferito. Come sempre ti ricordiamo che questo test è un semplice passatempo e come tale va preso.

Mela cotogna

Frutto simbolo dell’autunno, la mela cotogna è ricca di vitamine, fibre e sali minerali, ma purtroppo in gran parte d’Italia è praticamente dimenticata. Il suo sapore è acidulo e per questo motivo spesso, anziché essere consumata cruda, viene cotta e utilizzata per preparare, per esempio, ottime marmellate. Se l’hai scelta sei una persona un po’ lunatica, cambi spesso idea e umore. In alcuni periodi sei estremamente socievole, in altri preferisci isolarti da tutti. Anche il tuo entusiasmo muta a seconda dei momenti.

Pera Volpina

Ecco un altro frutto molto antico, la pera volpina, consumata soprattutto dalle popolazioni montane. Un frutto che aiuta a limitare il colesterolo dalla forma rotondeggiante e un po’ schiacciata, con un sapore deciso e aspro. Molto apprezzata nella preparazione di conserve. Se è il tuo frutto dimenticato preferito, sei una persona molto diretta e dici sempre quello che pensi. Non ti interessa compiacere gli altri, per te è importante esprimerti con sincerità.

Corbezzolo

I frutti del corbezzolo hanno un sapore dolce e delicato, utili per preparare confetture ma anche macedonie, sciroppi, nonché il famoso miele di corbezzolo. Ricco di vitamine e antiossidanti, anti-infiammatorio, diuretico, utile contro la cistite e le infiammazioni alle vie urinarie. Se è il tuo frutto dimenticato preferito, sei una persona molto sensibile, dolce ed empatica, sempre pronta ad aiutare gli altri e a supportarli con una parola gentile.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

ILLUSTRAZIONE: mirabilinto

Leggi anche: