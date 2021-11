Test personalità: il frutto che vedi per primo rivela alcuni segreti della tua personalità

Guardando l’immagine, quale frutto hai notato per primo? Uva, susine, cocco o ciliegie? La risposta rivela qualcosa sulla tua personalità.

Ovviamente ti ricordiamo che si tratta di un semplice gioco per passare il tempo, senza alcuna validità scientifica.

Indice Susine

Uva

Cocco

Ciliegie

Susine

Le susine, anche note come prugne (che però è il nome dei frutti essiccati), sono uno dei frutti estivi più amati. Ricche di vitamina A, hanno proprietà diuretiche, stimolanti per il sistema nervoso e decongestionanti per il fegato. E sono ottimi antiossidanti. Se le hai notate prima degli altri frutti, probabilmente a prima occhiata sembri piuttosto riservato e chiuso, ma si tratta di semplice apparenza. Quando ti lasci andare, ti dimostri molto aperto, generoso e sensibile, e sei disposto a tutto per le persone che ti circondano.

Uva

Consigliata in caso di anemia e affaticamento, vene varicose, iperazotemia o malattie della pelle. Aiuta a contrastare cellulite e ritenzione idrica. Insomma, l’uva è un vero toccasana per la nostra salute. Se l’hai scelta, probabilmente sei una persona che ama godere intensamente dei piccoli e grandi piaceri della vita. Ti lasci spesso trasportare dalle emozioni e ami vivere un po’ alla giornata, senza troppi calcoli e programmazioni.

Cocco

Il cocco vanta innumerevoli proprietà benefiche. Sapevi che secondo la medicina naturale aiuta a regolare gli zuccheri nel sangue? E che mantiene l’organismo ben idratato? Non solo, migliora anche la digestione, sostiene il sistema immunitario, regola il metabolismo e aiuta lo sviluppo di ossa e denti sani. Se lo hai visto per primo, probabilmente sei una persona molto vivace e socievole, dal temperamento dolce e affabile. Ami la buona compagnia, adori divertirti insieme agli amici, sei piuttosto mondano e la tua stagione preferita di sicuro è l’estate.

Ciliegie

Le ciliegie contengono vitamina A, vitamina C, vitamine del gruppo B, ma anche sali minerali, come ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo. Sono antiossidanti, diuretiche e aiutano a regolarizzare l’attività del fegato. Se le hai viste prima degli altri frutti, probabilmente sei una persona che sembra giovane a dispetto dell’età. Merito forse del tuo spirito un po’ infantile, curioso e sempre pronto a cogliere ovunque la meraviglia. Atteggiamento che ti aiuta a prendere la vita con la giusta leggerezza.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube