Test personalità: scegli una foglia e scopri quanto sei connesso alla natura

Alcune persone si sentono completamente rigenerate quando passeggiano in un bosco o in campagna, quando si dedicano all’orto o al giardinaggio. A te capita? O preferisci i ritmi frenetici della vita in città?

Per scoprire se sei davvero connesso con la natura, scegli una delle foglie che vedi nell’immagine e leggi il profilo corrispondente. Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco.

Foglia 1

Se hai scelto la foglia numero 1, ami sicuramente le tematiche ambientali e la vita all’aria aperta, ma non disdegni nemmeno la vita in città. Sei per le vie di mezzo.

Foglia 2

Hai scelto la foglia numero 2? Sei profondamente connesso alla natura, trascorreresti tutto il tuo tempo all’aria aperta, dedicandoti al giardinaggio, a curare l’orto o a fare lunghe passeggiate solitarie.

Foglia 3

Se hai scelto la foglia numero 3, ti senti completamente rigenerato quando passi del tempo immerso nel verde. Concediti più spesso lunghe passeggiate nei boschi o in campagna.

Foglia 4

Se hai scelto la foglia numero 4, la natura ti piace molto ma l’idea di trascorrere tutta la vita lontano dalla città non ti convince. Forse idealizzi la vita nella natura ma non sei pronto per una scelta di questo genere.

Foglia 5

Se hai scelto la foglia numero 5, la tua connessione con la natura è profonda. I boschi sono il luogo ideale per rigenerare la tua mente e il tuo corpo.

Foglia 6

Se hai scelto la foglia numero 6, tutto ciò che riguarda l’ambiente ti interessa profondamente e non tolleri chi non lo rispetta. Diventi addirittura agguerrito quando si tratta di proteggere la natura.

Leggi anche: