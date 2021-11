Test personalità: scegli un fiocco di neve e scopri chi sei

I fiocchi di neve assumono la loro caratteristica forma man mano che scendono verso il suolo. Sono l’umidità e la temperatura dell’aria a determinarne la forma finale, diversa per ognuno di essi. Sapevi che maggiori diramazioni corrispondono a un’aria più umida?

Il test di oggi è dedicato proprio a loro ma come funziona? Ti basta scegliere il tuo fiocco di neve preferito tra quelli che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente. In questo modo scoprirai qualche curiosità sul tuo carattere. Come sempre ti ricordiamo che è un semplice gioco e come tale va preso.

Fiocco di neve 1

Se hai scelto il primo fiocco di neve, sei una persona razionale e con i piedi per terra. Pratico e rigoroso, ami avere tutto sotto controllo. Difficilmente ti lasci andare alle emozioni perché ti fanno sentire vulnerabile. Cosa che non ti piace affatto.

Fiocco di neve 2

Hai scelto il fiocco di neve centrale? Sei una persona che cura molto il proprio aspetto esteriore. Estroverso e amante della mondanità, preferisci di gran lunga la compagnia delle persone alla solitudine, che trovi destabilizzante.

Fiocco di neve 3

Hai scelto l’ultimo fiocco di neve? Sei una persona elegante e raffinata, hai un animo eclettico e uno stile inconfondibile. Presti molta attenzione ai dettagli, sia nel tuo lavoro che nei tuoi hobby, non lasci mai nulla al caso. Sei pignolo e super preciso.

