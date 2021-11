Test personalità: la figura che ti attira di più tra quelle che vedi nell’immagine rivela un tuo lato nascosto

Tre figure dalle sembianze femminili, diverse ma simili, con particolari e colori che le rendono uniche. Sono le protagoniste dell’immagine che vedi, un’illustrazione variopinta grazie alla quale potrai scoprire un lato nascosto di te stesso.

Come funziona? Scegli la figura che ti attira di più e leggi il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un test senza alcuna validità scientifica e che va preso, quindi, come un semplice passatempo.

Figura con bocca gialla

Se hai scelto la figura con bocca gialla, dietro alla tua apparenza solare e determinata nascondi un po’ di sfiducia in te stesso. Sembri molto sicuro di te ma in realtà dubiti spesso, segretamente, delle tue capacità.

Figura con bocca fucsia

Se hai scelto la figura con la bocca fucsia, sei una persona che solitamente non ama primeggiare e nemmeno mettersi troppo in mostra. Tuttavia, in alcune occasioni, tiri fuori un’altra parte di te, estroversa e sopra le righe. Che in pochi conoscono.

Figura con bocca rossa

Se hai scelto la figura con bocca rossa, sei una persona molto socievole, hai gusti eccentrici e originali, ami distinguerti. Il tuo lato nascosto è molto più tradizionale e conformista della tua apparenza fuori dalle righe.

