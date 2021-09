Test personalità: il felino che vedi per primo ti svela chi sei davvero

Leopardi, giaguari, leoni, tigri sono tutti grandi felini. Vivono in diversi luoghi del mondo, alcuni di essi sono più socievoli, altri preferiscono la solitudine.

L’immagine che vedi ne nasconde diversi, ma solo il primo felino che noti rivela chi sei davvero.

Ti ricordiamo come sempre che questo test è solo un gioco e come tale va preso.

Indice Leopardo

Tigre

Giaguaro

Leone

Leopardo

Se hai visto il leopardo, sei una persona introversa, amante della solitudine e piuttosto schiva. Probabilmente ami più la notte del giorno. Dietro la tua apparenza glaciale si cela un animo sensibile e delicato.

Tigre

Se hai visto la tigre, sei una persona molto autonoma e determinata. Non ti piacciono molto i suggerimenti altrui, preferisci fare di testa tua. Ami la solitudine e sei un esploratore nato. Probabilmente sei attratto dall’elemento acqua.

Giaguaro

Se hai visto il giaguaro, il mistero e l’ombra fanno parte della tua natura. Sei una persona criptica, che difficilmente lascia trasparire le proprie emozioni. Preferisci tenere tutto dentro e vivere un po’ in disparte.

Leone

Se hai visto il leone, sei una persona solare e attiva, un leader nato, amante del gruppo in cui spicchi anche per il tuo egocentrismo. Vanitoso e maestoso, ma anche capace di grandi sacrifici per una giusta causa o per chi ti sta a cuore.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: