Test personalità: luna Nuova, Crescente, Piena o Calante? La fase lunare che ti attira di più rivela di cosa hai bisogno

A volte la vediamo totalmente luminosa, in altri momenti si riduce a uno spicchio più o meno esteso e durante alcune notti sembra scomparire dal cielo. La luna in realtà è sempre la stessa, è il modo in cui appare dalla Terra a cambiare nel corso del mese, a seconda delle diverse fasi.

Le principali sono il Novilunio o Luna Nuova, la Luna crescente, la Luna Piena o Plenilunio e la Luna calante. Fasi a cui sono stati attribuiti nel corso del tempo degli importanti significati simbolici, anche in ambito astrologico.

In questo test ti chiediamo di scegliere la fase lunare che ti attira di più in questo momento per scoprire di cosa hai bisogno. Sebbene i significati simbolici delle fasi lunari meritino la giusta considerazione, il seguente test è invece un semplice passatempo e come tale va preso.

Luna Nuova

La Luna Nuova o Novilunio è la fase lunare in cui il satellite ci mostra la sua faccia non illuminata. Se è la fase lunare che in questo momento ti attira di più, forse hai bisogno di rallentare concedendo più spazio all’introspezione e al silenzio. In modo che nuove idee e nuovi progetti possano pian piano emergere.

Luna crescente

La luna crescente, che si forma nel passaggio dal Novilunio al Plenilunio, appare come uno spicchio sottile. Se hai scelto questa fase lunare, forse è il momento giusto per dare vita a un nuovo progetto o a qualcosa a cui tieni particolarmente, che magari avevi dimenticato da tempo. Impegnati a esaudire i tuoi sogni.

Luna Piena

La Luna Piena risulta totalmente illuminata, quindi completamente visibile dalla Terra. Se hai scelto questa fase lunare, probabilmente stai vivendo un momento di grandi soddisfazioni. Forse un progetto a cui tenevi è finalmente venuto alla luce. Raccogli i frutti, sii fiero di te e dei risultati ottenuti, ma non intraprendere ora nuovi progetti.

Luna calante

La fase calante della Luna ha inizio verso la seconda parte del mese quando essa pian piano scompare tornando a essere un sottile spicchio, rivolto però nella direzione opposta rispetto alla luna crescente. Se hai scelto questa fase lunare, in questo momento dovresti portare a termine quanto iniziato ed eliminare il superfluo, fuori e dentro di te.

