Test personalità: scegli una farfalla e scopri cosa ti manca nella vita

Alle farfalle vengono attribuiti molteplici significati simbolici: leggerezza, trasformazione, rinascita, cambiamento. E sono proprio questi insetti delicati e affascinanti i protagonisti del test di oggi, grazie al quale potrai scoprire cosa ti manca nella vita.

Come funziona? Basta scegliere una delle farfalle che vedi nell’immagine, quella che ti attrae d’istinto, e leggere il profilo corrispondente. Come sempre, ti ricordiamo che si tratta soltanto di un gioco.

Farfalla blu

Se hai scelto la farfalla blu, in questo momento della vita senti la mancanza di relazioni di amicizia autentiche. Anche se hai diversi conoscenti, fai fatica a legare con loro e ad andare oltre la superficie.

Farfalla verde

Se hai scelto la farfalla verde, nella tua vita probabilmente manca una relazione sentimentale profonda, duratura e sincera. Forse pensi di non averne bisogno e non è da escludere, certe persone stanno benissimo da sole, ma concediti la possibilità di pensarci su. A volte non ammettiamo nemmeno a noi stessi i nostri desideri più intimi e segreti per timore di sentirci vulnerabili.

Farfalla rosa

Se hai scelto la farfalla rosa, probabilmente ti manca un po’ di tempo per te stesso. Hai tanti amici, molti conoscenti, una bella relazione, ma preso come sei da mille impegni rischi di dimenticarti dei tuoi bisogni.

Farfalla gialla

Se hai scelto la farfalla gialla, probabilmente ti senti chiuso in una bolla o bloccato in una strada senza via d’uscita. Concediti una vacanza all’insegna dell’avventura in un luogo insolito, spesso i viaggi di questo tipo aiutano a fare chiarezza in se stessi aprendo le porte a nuove prospettive.

Farfalla viola

Hai scelto la farfalla viola? Sei una persona molto responsabile e matura, nulla di male se non fosse che in questo momento della tua vita hai bisogno di un po’ di leggerezza. Sia per tornare a sognare che per sentirti libero di osare.

