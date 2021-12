Test personalità: scegli un pulsante e scopri quale documentario sull’ambiente devi assolutamente vedere

Sono sempre più numerosi i documentari sull’ambiente che ci fanno riflettere su tematiche di primaria importanza. Dallo sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi ai cambiamenti climatici, dalla moria delle api al nucleare.

Se anche tu sei attento alle tematiche ambientali, questo test fa proprio per te. Tutto ciò che devi fare è scegliere un pulsante e scoprire, leggendo il profilo corrispondente, quale documentario a tema non puoi assolutamente perderti.

Pulsante rosso: Before The Flood – Punto di non ritorno

Il documentario che devi assolutamente vedere, se non l’hai già fatto, è Before The Flood – Punto di non ritorno, con Leonardo Di Caprio. L’attore e ambientalista rivolge una serie di domande sui cambiamenti climatici alle personalità più importanti del mondo, per fare il punto della situazione. Il documentario, uscito nel 2016, fa luce sulle terribili conseguenze, ormai note a tutti, del riscaldamento globale.

Pulsante arancione: Food ReLOVution

Il documentario che devi assolutamente vedere è Food ReLOVution di Thomas Torelli, che esplora l’impatto del consumo di carne e degli allevamenti intensivi sull’ambiente, sulla nostra salute, sulla fame nel mondo e sul benessere degli animali stessi. Se non l’hai già visto, potrebbe farti cambiare totalmente prospettiva.

Pulsante verde: Domani

Film documentario di Cyril Dion e di Mélanie Laurent, Domani fa luce su come potrebbe diventare il mondo se solo abbracciassimo un modo di vivere all’insegna della sostenibilità e dell’empatia. I due registi mostrano che tutto questo è possibile e che succede già in alcune zone del mondo. Un documentario che fa sperare e che ci stimola a cambiare davvero.

Pulsante azzurro: Cowspiracy: The Sustainability Secret

Perché dovresti assolutamente vedere Cowspiracy: The Sustainability Secret? Perché il documentario di Kip Andersen e Keegan Kuhn dimostra che l’industria animale, sia intensiva che biologica, ha un impatto devastante sulla Terra, sia per quanto riguarda la deforestazione che lo spreco di risorse e il consumo di acqua. Se mangi carne ma vorresti smettere, questo documentario potrebbe definitivamente convincerti ad abbracciare un’alimentazione cruelty free.

