Test personalità: scegli un cuore e scopri cosa ha da dirti

È il centro motore dell’apparato circolatorio, un organo muscolare importantissimo, divenuto simbolo per eccellenza dell’amore romantico. Ormai lo vediamo ovunque nella sua forma stilizzata ed è molto popolare anche nel mondo dei tatuaggi. Stiamo parlando del cuore, il protagonista del test di oggi.

Come funziona? Scegli quello che ti attira di più e scopri che cosa ha da dirti. Come sempre ti ricordiamo che questo test è un semplice passatempo senza alcuna validità scientifica, un gioco divertente e leggero per staccare un po’ la spina.

Cuore 1

Se hai scelto questo cuore, forse è perché in qualche ambito della tua vita ti senti in gabbia. Vorresti maggiore libertà ma non hai le idee chiare, tutto ti sembra enormemente confuso. Una parte di te desidera il cambiamento, un’altra fa resistenza.

Cuore 2

Se hai scelto questo cuore, hai voglia di volare lontano ed esplorare nuovi orizzonti, sfidando il comune sentire e i tuoi stessi limiti. Sei stanco di rintanarti nella tua zona di comfort, ti senti pronto per spingerti oltre in diversi ambiti della vita. Ascolta il tuo cuore!

Cuore 3

Se hai scelto questo cuore, probabilmente è perché hai attraversato da poco un periodo difficile che ti ha lasciato numerose ferite, alcune in via di guarigione. Non è il momento di spiccare il volo perché necessiti di un po’ di tempo per recuperare le forze.

