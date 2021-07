Test personalità: scegli un disegno e scopri cosa ti blocca

Guarda attentamente l’immagine, osserva i dettagli di ciascun disegno e poi scegline uno soltanto. Potresti scoprire cosa ti blocca in questo momento della vita e perché fai fatica a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato, qualunque sia l’ambito di riferimento.

Ti ricordiamo come sempre che il test non ha alcuna validità scientifica, è solo un gioco e come tale va preso.

Non ti resta che scegliere un disegno e leggere il profilo corrispondente.

Disegno 1

Hai scelto il disegno numero 1? Sei bloccato da qualcosa che ha radici nel tuo passato. Un condizionamento di cui forse non sei consapevole oppure un’esperienza che ti ha profondamente colpito ma di cui potresti non avere memoria.

Disegno 2

Hai scelto il disegno numero 2? Sei bloccato dalla paura del futuro, temi di non farcela, di non essere abbastanza e di non avere le capacità per affrontare una determinata situazione o per cambiare direzione.

Disegno 3

Hai scelto il disegno numero 3? Sei bloccato dal timore dell’opinione altrui. Temi molto il giudizio di chi ti circonda e a volte rinunci ai tuoi desideri per non deludere gli altri e non sentirti diverso.

