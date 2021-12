Test personalità: il primo animale che vedi rivela qualcosa di te

L’immagine che vedi nasconde diversi animali e per l’esattezza cinque. Tu quale hai notato per primo? Il coniglio, la papera, la capra, il maiale o l’orso?

La risposta potrebbe rivelarti qualche curiosità sul tuo carattere. Come sempre ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi per staccare un po’ la spina e come tali vanno presi.

Indice Coniglio

Papera

Maiale

Capra

Orso

Coniglio

Se hai visto per primo il coniglio, sei una persona sensibile e intelligente. Hai un temperamento vivace, difficile farti stare fermo, e sei molto affettuoso nei confronti delle persone a cui vuoi bene. Tuttavia verso gli estranei sei un po’ diffidente, perlomeno finché non ci entri in confidenza.

Papera

Hai visto da subito la papera? In tal caso sei una persona molto socievole, ti piace stare in mezzo alle persone e chiacchierare a lungo. Non ami per niente la solitudine ed è probabile che tu abbia molti amici e conoscenti, con cui esci continuamente. Non sei molto ordinato, tendi a fare confusione.

Maiale

Hai visto per primo il maiale? Sei una persona gentile e premurosa, ma anche molto curiosa. Quando si tratta di partire all’avventura o di scoprire qualche novità, sei sempre in prima linea. Ami la buona compagnia e adori dialogare per ore e ore.

Capra

Hai visto da subito la capra? Sei una persona vivace e molto intelligente, curiosa e piena di idee. Nella vita quotidiana tendi a lasciarti intimorire da sciocchezze di poco conto, hai la brutta abitudine di ingigantire i problemi. Tuttavia, quando necessario sai dimostrare grande coraggio.

Orso

Hai visto da subito l’orso? Sei una persona piuttosto solitaria, schiva e diffidente. Ami rintanarti spesso nella tua casetta alla larga dal chiasso e dalla mondanità. Hai bisogno di silenzio per ricaricarti. Tuttavia non hai un’indole aggressiva, sei tendenzialmente pacifico.

