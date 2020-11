Test personalità: la prima cosa che vedi in quest’immagine rivela come affronti le situazioni

Guardando quest’immagine, cosa vedi per prima cosa? Si tratta di un’illusione ottica che, a seconda dei punti di vista, ti induce a vedere una donna oppure un teschio.

Guardala bene, rispondi alla domanda e poi consulta il profilo corrispondente per capire come affronti le situazioni.

Donna

Se la prima cosa che hai visto è una donna inginocchiata evidentemente stai vivendo un periodo di profonda stanchezza interiore. Caratterialmente tendi ad abbatterti in queste circostanze ma dovresti allontanare i pensieri negativi, riposarti e non preoccuparti troppo di chi non merita la tua attenzione. Pian piano ritroverai l’energia di cui hai bisogno. Non cercare di piacere agli altri a tutti i costi, come fai spesso, non ti sarà d’aiuto.

Teschio

Se la prima cosa che hai visto è stato il teschio, affronti le situazioni con grande forza interiore e non ti tiri indietro davanti a nuove sfide. Tendi a considerare la strada più importante della destinazione e, quindi, non ti preoccupi eccessivamente delle deviazioni.

FONTE: iProfesional

