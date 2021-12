Test personalità: il colore invernale che preferisci rivela qualcosa di te

La palette cromatica invernale vira solitamente dal bianco alle varie tonalità del blu e del grigio. Sono infatti i colori che più frequentemente associamo alla stagione fredda. Tu quale preferisci? Bianco, grigio chiaro, blu o azzurro? La risposta rivela qualcosa del tuo carattere.

Come sempre ti ricordiamo che i nostri test sono semplici passatempi per staccare un po’ la spina, niente di più.

Bianco

Se hai scelto il bianco, sei una persona che dice sempre quello che pensa, a costo di risultare antipatica. La verità per te è molto importante, più di qualunque altra cosa, ed è per questo motivo che preferisci la sincerità alle mezze bugie.

Grigio chiaro

Hai scelto il grigio chiaro? Sei una persona che non ama prendere posizioni troppo nette. Tuttavia non lo fai per mancanza di coraggio, è che tendi a osservare le cose da molteplici prospettive ed è quindi difficile, per te, schierarti totalmente da una parte o dall’altra. Salvo in alcuni casi.

Blu

Hai scelto il blu? Sei una persona molto riservata, non ami metterti in mostra, preferisci vivere e lavorare dietro le quinte. Non parli troppo della tua vita privata salvo che con le persone di cui ti fidi ciecamente. Hai bisogno dei tuoi spazi segreti, di silenzio e tranquillità.

Azzurro

Hai scelto l’azzurro? Sei una persona gioiosa e non hai mai perso il contatto con il bambino che c’è in te. Sei dotato di grande fantasia e sfrenata immaginazione, sogni in grande e non ti arrendi mai. Sai cogliere la meraviglia in tutto ciò che vedi e che fai.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: