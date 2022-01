Test personalità: scegli un colore e scopri cosa rivela della tua personalità

Quale colore ti piace di più tra quelli che vedi nell’immagine? Giallo, arancione chiaro, arancio più scuro oppure bordeaux? Scegli il tuo preferito e scopri cosa rivela di te.

Come sempre ti ricordiamo che questo test è solo un gioco per staccare un po’ la spina e come tale va preso.

Giallo

La sua energia è dirompente, è il colore del Sole, della luce, del calore. Se hai scelto il giallo molto probabilmente sei una persona dinamica e vivace, piena di energia, ma tendenzialmente volubile. Hai un carattere espansivo, ti piace la vita all’aria aperta e hai un animo molto creativo.

Arancione chiaro

Hai scelto l’arancione chiaro? Probabilmente sei una persona allegra e spensierata, generosa e tollerante. Non hai eccessivi alti e bassi, il tuo umore è piuttosto equilibrato. Ti piacciono il buon cibo e la compagnia degli amici, da cui non ti separi proprio mai.

Arancione più scuro

L’arancione scuro tende più al rosso che al giallo ed è quindi un colore più eccitante rispetto alla variante chiara. Se l’hai scelto, probabilmente sei una persona dotata di grande forza di volontà. Coraggioso, fiero, determinato. Sai godere delle piccole cose della vita e assaporare ogni momento con intensità.

Bordeaux

Se hai scelto il bordeaux probabilmente sei una persona forte e molto ambiziosa, dotata anche di un’innata eleganza. Ti poni sempre grandi obiettivi, per cui lotti strenuamente, ma quando li raggiungi anziché goderti i risultati, tendi a passare subito ad altro.

