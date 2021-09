Test personalità: zucca, uva o melagrana? il cibo autunnale che ti piace di più rivela chi sei

L’autunno è tempo di castagne, uva, zucche, cavoli e cavolfiori, cibi nutrienti che ci aiutano a fare il pieno di salute.

Basti pensare che la zucca, simbolo per eccellenza di questa stagione, è ricca di vitamina A, acidi grassi omega 3 e la sua polpa contiene antiossidanti, carotenoidi e preziosi sali minerali. E che dire dell’uva? Non solo prelibata ma ricca di antiossidanti naturali. Quella nera contiene anche polifenoli utili per la circolazione.

Ebbene, proprio i cibi autunnali sono i protagonisti del test di oggi. Nello specifico zucca, uva e melagrana. Tu quale dei tre preferisci? Rispondi alla domanda e scopri cosa rivelano di te. Ti ricordiamo come sempre che si tratta solo di un gioco.

Ricco di antiossidanti e sali minerali, ma anche di zuccheri, fibre e acqua, il frutto del melograno è consigliato per depurare l’organismo e stimolare la diuresi. Se hai scelto la melagrana, sei una persona molto passionale e curiosa. Ti piace partire all’avventura, fare continuamente nuove scoperte, esplorare territori semi-sconosciuti. Ti annoi facilmente e sei alla costante ricerca di stimoli. La tua mente è in costante fermento.

Anche l’uva è ricca di preziosi antiossidanti naturali che proteggono l’organismo dall’invecchiamento. Inoltre è particolarmente depurativa tant’è che la cosiddetta cura dell’uva viene consigliata per depurare l’organismo dalle scorie in eccesso e contrastare cellulite e ritenzione idrica. Se l’hai scelta, sei una persona piena di vita, vivace, coraggiosa e solare. La tua positività è contagiosa. Trasmetti ottimismo e una sensazione di pace ed equilibrio.

Ricca di pro-vitamina A, vitamina E e vitamina C, antiossidanti e carotenoidi, la zucca è il simbolo dell’autunno. Poco calorica, ottima come ingrediente di numerose ricette. Se l’hai scelta, sei una persona predisposta ai cambiamenti, forte e resiliente. Ti piace osservare il mondo da molteplici prospettive e sei sempre disposto a cambiare idea, se lo ritieni opportuno.

