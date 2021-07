Test personalità: scegli il tuo cereale preferito e scopri le tue migliori qualità

I cereali sono veri e propri alleati del nostro benessere. L’ennesima conferma arriva da uno studio condotto dai ricercatori delle università di Harvard e Tufts, secondo il quale le persone abituate a consumare pietanze a base di cereali integrali almeno 3 volte al giorno, tendono ad avere livelli di trigliceridi, di zucchero nel sangue e di pressione sistolica più bassi. E aumentano meno di peso.

Di cereali ne esistono di diverse tipologie, ognuna delle quali vanta innumerevoli proprietà: tu quale preferisci tra avena, miglio, orzo, segale, riso? Scegline uno e scopri, con questo divertente test, le tue migliori qualità.

Orzo

L’orzo è un cereale di origini antiche, ricco di sali minerali come potassio, calcio e ferro, vanta proprietà antinfiammatorie ed è utile anche in caso di problemi gastrointestinali. Se l’hai scelto, la tua qualità migliore è l’empatia. Anche se a volte non lo dimostri e ti nascondi dietro a un atteggiamento severo, sai ascoltare gli altri e offrire sempre il tuo supporto in modo sincero. Chi ti conosce lo sa!

Segale

La segale è un cereale molto antico ricco di proprietà benefiche e di lisina, amminoacido utilissimo per mantenere un’alimentazione equilibrata. Se hai scelto questo cereale, la tua qualità migliore è la saggezza. Non lo fai notare ma quando qualcuno ha bisogno del tuo aiuto, sai sempre dare il consiglio giusto al momento giusto. Sei dotato di un intuito spiccato e di un equilibrio innato.

Riso

Il riso è considerato il re dei cereali, depurativo e digeribile, utile per regolare la flora intestinale. Se l’hai scelto, la tua qualità migliore è la socievolezza. Sei una persona che ama la buona compagnia, molto amichevole e simpatica. Con te di certo non ci si annoia!

Avena

L’avena è ricca di carboidrati a lenta digestione, fornisce energia all’organismo a lungo termine, ed è ricca di fibre che favoriscono la digestione. Se l’hai scelta, la tua qualità migliore è la pazienza. Sei una persona tranquilla e pacifica, non vai continuamente di fretta perché sai che le cose belle hanno bisogno di tempo.

Miglio

Il miglio viene ricavato da una pianta erbacea annuale della famiglia delle Graminacee, ricco di sali minerali come magnesio, potassio, calcio, ferro ma anche di vitamine del gruppo B, A ed E. Se hai scelto il miglio, sei una persona piena di vita, ed è proprio questo entusiasmo la tua qualità migliore. Impossibile non spassarsela insieme a te.

