Test personalità: scegli un cerchio e scopri se sai vivere nel qui e ora

Guardando i cerchi che vedi nell’immagine, quale attira immediatamente la tua attenzione? Scegline uno soltanto e leggi il profilo corrispondente per scoprire se sai vivere nel qui e ora.

Come sempre, ti ricordiamo che i test che ti proponiamo sono dei semplici giochi da fare per staccare un po’ dalla routine quotidiana, e non hanno alcuna validità scientifica.

Cerchio 1

Hai scelto il primo cerchio sulla sinistra? Tendi a pensare troppo al passato, rimpiangi spesso le esperienze belle che hai vissuto e non riesci a perdonarti gli errori che hai commesso. Prova a vivere di più nel qui e ora, lasciandoti alle spalle ciò che è stato. Investi le tue energie nel presente.

Cerchio 2

Hai scelto il cerchio centrale? Sai vivere nel qui e ora e consideri ogni giornata come una nuova opportunità. Non ti interessa rifugiarti nel passato, bello o brutto che sia stato. Sei consapevole di chi sei e di cosa desideri, sai assumerti le tue responsabilità giorno per giorno, ti impegni per esaudire i tuoi desideri e ti godi la vita come un viaggio.

Cerchio 3

Hai scelto l’ultimo cerchio? Tendi a vivere proiettato nel futuro, pensi sempre al domani a tal punto che non ti godi per niente il presente. Non appena esaudisci un desiderio o raggiungi un obiettivo, passi subito ad altro. Va bene fare programmi ma impara a stare anche nel qui e ora.

