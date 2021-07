Test personalità: scegli un cerchio colorato e scopri quanto sei ottimista

Osserva l’immagine, concentra l’attenzione sui cerchi e scegline uno soltanto, rosso, blu o giallo. Non considerare invece i colori secondari che vengono a formarsi dalla sovrapposizione.

Dopodiché, per scoprire quanto sei ottimista, ti basta leggere il profilo corrispondente al colore scelto. Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco.

Indice Rosso

Blu

Giallo

Rosso

Hai scelto il cerchio rosso? Sei una persona decisamente lunatica, passi da momenti di grande ottimismo ed entusiasmo ad altri di sconforto e pessimismo. Difficile classificarti, dipende tutto dalle fasi che stai passando.

Blu

Hai scelto il cerchio blu? Sei ottimista a modo tuo. Non sembri una persona particolarmente solare perché tendi a essere un po’ serio, ma questo non significa che tu sia pessimista. Semplicemente il tuo ottimismo si esprime in modo diverso. Hai infatti molta fiducia nella vita e nelle tue esperienze vai in profondità.

Giallo

Hai scelto il cerchio giallo? Sei una persona molto ottimista, piena di energia e coraggio, sempre pronta a intraprendere avvincenti sfide. Il tuo livello di ottimismo è davvero elevato e non tutti riescono a stare al tuo passo.

