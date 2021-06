Test personalità: scegli una casa e scopri qual è la tua paura più grande

Di cosa hai paura? Scoprilo con il test delle case. Ognuno di noi nasconde delle paure più o meno consapevoli. C’è chi ha timore del buio, chi ha paura di sognare in grande, chi teme le emozioni e magari nemmeno lo sa.

Per scoprire qual è la tua paura più grande, scegli una delle case che vedi nell’immagine e leggi il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che si tratta soltanto di un gioco senza alcuna validità psicologica.

Casa 1

Se hai scelto la casa numero 1, la tua paura più grande è sognare in grande. Probabilmente tendi a sottovalutarti e a non dare troppa importanza ai tuoi desideri più autentici e profondi, proprio per timore di non riuscire a esaudirli. Prova a cambiare prospettiva, offri ai tuoi sogni una possibilità.

Casa 2

Hai scelto la casa numero 2? La tua paura più grande ha a che fare con le emozioni. Probabilmente pensi troppo e non ti lasci andare dal punto di vista emotivo. E questo atteggiamento tende a limitarti in molti ambiti.

Casa 3

Hai scelto la casa numero 3? La tua paura più grande è la solitudine. Ti piace circondarti continuamente di amici e conoscenti. L’idea di ritrovarti solo con te stesso non ti aggrada nemmeno un po’.

Casa 4

Se hai scelto la casa numero 4, la tua paura più grande ha a che fare con l’ignoto. Tutto ciò che sfugge al tuo controllo ti mette ansia. Preferisci le situazioni conosciute, non ami sperimentare cose nuove e nemmeno le avventure.

Casa 5

Hai scelto la casa numero 5? La tua paura più grande ha a che fare con il futuro. Non riesci a vivere nel presente ma tendi a pensare continuamente a cosa accadrà domani. E il problema è che ne sei terrorizzato.

Casa 6

Hai scelto la casa numero 6? La tua paura più grande sono gli altri. Ti preoccupi continuamente di cosa pensano di te e ne sei a tal punto influenzato che difficilmente ti mostri per quello che sei realmente.

