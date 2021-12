Test personalità: scegli una nota musicale e scopri quale canzone natalizia sei

Da All I want for Christmas is you di Mariah Carey a Feliz Navidad di José Feliciano, da It’s beginning to look a lot like Christmas di Michael Bublé a Last Christmas degli Wham!, sono solo alcune delle canzoni natalizie più rappresentative del periodo.

Il test di oggi è dedicato proprio a esse: tutto ciò che devi fare, per scoprire quale canzone natalizia sei, è scegliere una delle note che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente. Sei pronto a immergerti nella musica di Natale?

Nota 1: All I want for Christmas is you di Mariah Carey

Hai scelto la nota numero 1? Il brano natalizio che ti rappresenta è All I want for Christmas is you di Mariah Carey. Probabilmente i regali non ti interessano più di tanto, ciò che desideri ardentemente è trascorrere le festività all’insegna del romanticismo insieme alla persona amata.

Nota 2: It’s beginning to look a lot like Christmas di Michael Bublé

Hai scelto la nota numero 2? Il brano natalizio che ti rappresenta è It’s beginning to look a lot like Christmas di Michael Bublé. Per te il Natale è un periodo magico che vivi con grande partecipazione, decorando casa a tema, scegliendo con cura i regali, preparando delizie di anno in anno più squisite per il pranzo o il cenone.

Nota 3: Feliz Navidad di José Feliciano

Hai scelto la nota numero 3? Il brano natalizio che ti rappresenta è Feliz Navidad di José Feliciano. Una canzone del 1970 che continua a sprizzare gioia e allegria, proprio come te. Qualunque sia la tua età, sei una persona super-frizzante e coinvolgente, sempre pronta a divertirsi in compagnia. E ciò che probabilmente apprezzi di più del Natale è proprio condividerlo con amici, parenti e altre persone.

Nota 4: Last Christmas degli Wham!

Hai scelto la nota numero 4? Il brano natalizio che ti rappresenta è Last Christmas degli Wham!, il duo di cantanti inglesi George Michael e Andrew Ridgeley. Sei una persona romantica e nostalgica, tendi spesso a rimuginare sul passato, soprattutto sulle esperienze che ti hanno ferito. Impara a lasciare andare ciò che è stato e a godere del presente, che può riservarti belle sorprese.

