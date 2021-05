Quale cane ha catturato immediatamente la tua attenzione? Il test che svela quanto sei fedele

Quando si parla di fedeltà, generalmente si pensa subito alla coppia. Ma come ben sappiamo, la fedeltà è qualcosa di molto più ampio.

Si può essere o meno fedeli a un partner oppure a un amico, ma anche fedeli verso se stessi e i propri valori.

Il cane, da sempre considerato animale fedelissimo, può svelarci in questo divertente test, che è solo un gioco, quanto lo siamo nelle nostre vite.

Come funziona? Dovete guardare l’immagine e scegliere istintivamente il cane che vi attira di più. Vale esclusivamente la prima risposta! Dopodiché leggete il profilo corrispondente.

Cane giallo

Se avete scelto il cane giallo, la fedeltà non è il vostro forte. Pelomeno non in coppia! Ma nei confronti di voi stessi e degli amici, le cose vanno decisamente meglio.

Cane arancione

Se avete scelto il cane arancione, ci sono stati periodi della vostra vita in cui vi siete dimostrati molto fedeli, ma altri in cui avete tradito la fiducia di alcune persone. Probabilmente, in alcune fasi esistenziali, non siete stati così onesti nemmeno verso voi stessi.

Cane azzurro

Se avete scelto il cane azzurro, per voi la fedeltà è un valore supremo. Non riuscite nemmeno a concepire l’idea del tradimento, che riguardi il partner, un amico o voi stessi.

Cane marroncino

Se avete scelto il cane marrone, la fedeltà per voi è molto importante. Tuttavia non giudicate con severità chi tradisce la fiducia di qualcuno perché consapevoli che nella vita può capitare di tutto e si può anche sbagliare. L’importante è accorgersene e se possibile rimediare.

