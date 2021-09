Test personalità: la prima cosa che vedi nell’immagine rivela se accetti i cambiamenti

I cambiamenti fanno parte della vita, il mutamento è la nostra natura. Ma accettarli non è sempre facile.

Per scoprire come vivi il cambiamento, se lo accetti o fai resistenza, ti invitiamo a osservare attentamente l’immagine. Hai notato come prima cosa la farfalla, la persona con l’ombrello o l’uccello?

Rispondi alla domanda e leggi il profilo corrispondente. Ovviamente ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Farfalla

Se hai notato immediatamente la farfalla, sei una persona decisamente predisposta ai cambiamenti. Non ne hai paura, riesci a vederli e a viverli come straordinarie opportunità di crescita. Anche quando comportano prove difficili. In alcuni momenti sei proprio tu a cercarli. D’altronde la continua metamorfosi fa parte di te.

Uccello

Se hai notato come prima cosa l’uccello, sei una persona mediamente predisposta ai cambiamenti. Se arrivano non opponi troppa resistenza, ma raramente adotti nuove prospettive per tua scelta. Se fosse esclusivamente per te, preferiresti evitarli.

Persona con ombrello

Se hai visto immediatamente la persona con l’ombrello, non ami affatto i cambiamenti. Li trovi troppo destabilizzanti e non riesci a coglierli come opportunità, ma tendi a vederli solo come fonte di problemi. La paura del cambiamento è normalissima, ma ogni tanto osare fa bene!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: