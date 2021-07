Cappuccino, espresso, americano o macchiato? Scegli il tuo caffè preferito e scopri come affronti la vita

Qual è il tuo caffè preferito? Cappuccino, caffè espresso, caffè macchiato, caffè americano? Quello che preferisci rivela chi sei e come affronti la vita.

Che aspetti? Scegline uno e leggi il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che si tratta soltanto di un gioco.

Espresso

Hai scelto l’espresso? Sei una persona molto efficiente e organizzata. Vai sempre di fretta, ti piace riempire le tue giornate di impegni e non sopporti i tempi troppo dilatati. Infatti in vacanza tendi ad annoiarti tantissimo, a meno che non sia tu a pianificarla. Per te conta soprattutto il lavoro!

Americano

Hai scelto il caffè americano? Probabilmente sei una persona molto attiva e conduci una vita piena di impegni. Tuttavia hai bisogno dei tuoi momenti di totale relax, durante i quali staccare completamente la spina e ricaricare le energie. La frenesia ti piace fino a un certo punto.

Caffè macchiato

Se hai scelto il caffè macchiato, sei una persona che ama godersi le piccole cose della vita, tranquilla e pacifica, inadatta ai ritmi eccessivamente frenetici della vita di oggi. Hai bisogno di tempi dilatati, la fretta ti mette ansia e ti impedisce di dare il meglio di te.

Cappuccino

Hai scelto il cappuccino? Sei una persona che ama godersi la vita a 360 gradi. Adori il buon cibo, ami la compagnia degli amici più cari, ti concedi lunghi momenti di relax, lavori con passione ma guai a costringerti a fare qualcosa che non ti piace.

