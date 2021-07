Test personalità: scegli un cactus e scopri quanto sei resiliente

Ti saranno capitate nel corso della vita delle esperienze spiacevoli o addirittura traumatiche. La capacità di affrontarle e di non lasciarsi abbattere, riprendendo la vita con nuovo slancio, prende il nome di resilienza. Una forma di adattamento davvero preziosa nei momenti più duri. Tu quanto sei resiliente?

Per scoprirlo guarda l’immagine e scegli il cactus che ti attira di più. La prima risposta è l’unica valida. Ti ricordiamo che non si tratta di un test psicologico, ma solo di un gioco e come tale va preso.

E allora che aspetti? Scegli il cactus preferito e leggi il profilo corrispondente.

Cactus 1

Hai scelto il cactus numero 1? Tendi a farti abbattere dalle situazioni difficili, per te è molto dura riprenderti perché sei particolarmente sensibile. Ti serve parecchio tempo per reagire, ma con pazienza ce la fai. A tuo modo, quindi, sei resiliente ma non nel breve termine.

Cactus 2

Hai scelto il cactus 2? Sei una persona piuttosto resiliente, riesci a riprenderti dalle situazioni difficili senza lasciarti abbattere completamente. Merito della tua adattabilità che ti aiuta ad accettare i cambiamenti fuori programma.

Cactus 3

Se hai scelto il cactus 3, sei una persona molto resiliente. Sai adattarti alle circostanze della vita che siano belle o brutte, presti ascolto alla tua parte più profonda e al tuo intuito, che sa consigliarti saggiamente. Per te esiste una soluzione per tutto.

