Test personalità: scegli una bocca e scopri alcuni tratti nascosti del tuo carattere

Guarda l’immagine, quale bocca ti attira di più? Scegline una soltanto e scopri alcune curiosità sul tuo carattere. La bocca, come altre parti del corpo, può rivelare alcuni tratti nascosti della tua personalità.

Per scoprirli, ti basta leggere il profilo corrispondente alla bocca che ha da subito attirato la tua attenzione. Ti ricordiamo come sempre che si tratta solo di un gioco, senza alcuna validità scientifica.

Bocca 1

Hai scelto la bocca numero 1? Anche se all’apparenza sembri una persona molto estroversa, nascondi una certa introversione. Ti piace stare in compagnia ma ami altrettanto i momenti di solitudine, di cui hai regolare bisogno.

Bocca 2

Hai scelto la bocca numero 2? Sei una persona molto diretta, dici sempre quello che pensi e non hai paura di esporti. Tuttavia tieni segreta la tua vita familiare, che per te è un argomento intoccabile, di cui preferisci non parlare con nessuno.

Bocca 3

Hai scelto la bocca numero 3? Sembri una persona aperta e di larghe vedute ma in fondo sei molto più tradizionalista di quanto credi. Un lato talmente nascosto che forse non ne sei nemmeno consapevole.

Bocca 4

Se hai scelto la bocca numero 4, sei una persona coraggiosa e sempre pronta a difendere ciò in cui credi. Il tuo lato nascosto è molto più delicato e fragile della tua apparenza forte e determinata. Ma preferisci non mostrarlo in pubblico, solo chi ti è vicino ne è a conoscenza.

Bocca 5

Se hai scelto la bocca numero 5, sei una persona molto irritabile e impaziente. Tuttavia ami praticare attività ed hobby che richiedono moltissima dedizione e cura. Sotto sotto sei una persona molta più calma di quanto immagini.

Bocca 6

Hai scelto la bocca numero 6? Sei una persona gentile e premurosa, sempre pronta ad aiutare gli altri. Ma quando qualcuno ti fa infuriare, non hai peli sulla lingua e mostri un lato di te che in pochi conoscono.

