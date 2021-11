Test personalità: Irish Coffee, Vin Brulé o Bevanda calda al Sidro di Mele? La tua preferita rivela chi sei

Durante la stagione fredda non c’è niente di più piacevole che una buona bevanda calda da sorseggiare in tutta tranquillità. Dalle classiche tisane alla cioccolata, dal punch al vin brulé, le bevande calde, alcoliche o analcoliche, sono un autentico piacere per i sensi. E alcune vantano anche proprietà benefiche.

Il nostro test di oggi è dedicato proprio a loro e nello specifico a tre di queste bevande, tutte alcoliche: il prelibato Irish Coffee, l’aromatico Vin Brulé e la bevanda calda al sidro di mele. Scegli la tua preferita e scopri cosa rivela di te leggendo il profilo corrispondente.

Ovviamente si tratta di un semplice passatempo per staccare un po’ la spina e l’ideale è fare il test sorseggiando la tua bevanda preferita!

Irish Coffee

Originario dell’Irlanda, l’Irish Coffee viene preparato con caffè caldo corretto con whisky prodotto in Irlanda e zucchero, infine arricchito con abbondante panna montata. Insomma, un tripudio di piacere! Se l’hai scelto, sei una persona che si concede qualunque sfizio, golosa e godereccia. Non sai dire di no alle cose buone e fortunatamente non hai sensi di colpa. Preferisci godere del cibo e della vita fino in fondo, piuttosto che pentirti troppo tardi!

Vin Brulé

Il vin brulé viene preparato con vino rosso, spezie tra cui chiodi di garofano, noce moscata, cannella, e zucchero. Una bevanda di origine contadina che riscalda subito il cuore. Se l’hai scelta, sei una persona semplice e diretta. Non ami chiacchierare troppo, preferisci andare subito al sodo a costo di risultare un po’ scorbutico. Ma sei fatto così, prendere o lasciare!

Bevanda calda al Sidro di Mele

Il sidro di mele è una bevanda molto amata, delle origini antiche, ma la versione calda è meno conosciuta, seppure prelibata. Per prepararla occorrono oltre al sidro di mele, whisky, tè verde o nero, limoni, timo, cannella, anice stellato. Se l’hai scelta, sei una persona dolce, generosa e premurosa. Ami prenderti cura delle persone care, coccolarle e viziarle un po’. E non ti tiri indietro nemmeno con gli estranei, sei sempre pronto a offrire il tuo aiuto.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare anche: