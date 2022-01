Test personalità: scegli uno dei 3 baobab e scopri un lato nascosto della tua personalità

Il baobab è un albero che non passa di certo inosservato, maestoso e molto longevo. In Africa è considerato l’albero dei saggi, un gigante sacro, che nel tronco riesce a trattenere centinaia di litri d’acqua per fare fronte ai periodi di siccità.

Il test di oggi è dedicato proprio al baobab: tutto ciò che devi fare, per scoprire un lato nascosto della tua personalità, è scegliere quello che ti attira di più fra i 3 che vedi raffigurati nell’immagine.

Come sempre ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi per passare il tempo e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Baobab 1

Hai scelto il primo baobab sulla sinistra? Probabilmente gli altri ti vedono come una persona estremamente pratica e con i piedi per terra, concreta e decisa. In effetti lo sei ma nascondi dentro di te una parte molto più delicata e poetica, sensibile e fantasiosa, che esce allo scoperto solo in alcuni momenti o con le persone a cui vuoi più bene.

Baobab 2

Se hai scelto il baobab centrale, probabilmente gli altri ti ritengono una persona poco pratica e con la testa tra le nuvole. Effettivamente ami fantasticare e ti capita, talvolta, di perdere la connessione con la realtà, ma non è un difetto. Accade perché hai una fervida immaginazione e sai proiettarti nel futuro, addirittura anticipandolo. Questa straordinaria capacità, che non tutti riescono ad apprezzare e soprattutto a riconoscere, tende a farti apparire insolito e un po’ bizzarro.

Baobab 3

Se hai scelto l’ultimo baobab, sei una persona apparentemente fragile ma celi una forza incredibile dentro di te e hai la straordinaria capacità di rinascere “dalle ceneri”, di reagire e rialzarti più forte di prima. Sei a tutti gli effetti una persona resiliente, ma poche persone se ne accorgono.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: