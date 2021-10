Test personalità: l’animale che vedi per primo rivela qualcosa di te

Ci sono animali solitari, altri decisamente più socievoli, alcuni timidi e altri ancora molto espansivi. Il test di oggi ne vede protagonisti ben quattro, ovvero orso, volpe, coniglio e oca.

Il primo che vedi guardando l’immagine potrebbe rivelare qualche curiosità sul tuo carattere. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Indice Oca

Orso

Volpe

Coniglio

Oca

Le oche sono animali molto territoriali, ecco perché tendono ad attaccare gli intrusi, percependoli come invasori da allontanare. Se hai notato l’oca prima di tutti gli altri animali, è probabile che tu sia una persona molto attaccata alla tua casa e ai tuoi effetti, che difendi senza timore da qualunque potenziale nemico.

Orso

L’orso è un animale che non ama affatto la compagnia, preferisce di gran lunga la solitudine. Se l’hai visto per primo, probabilmente adori concederti dei momenti di totale relax in luoghi immersi nella natura incontaminata, lontano dalla folla e dai rumori. Non hai paura della solitudine, che anzi ti ricarica.

Volpe

La volpe è un animale piuttosto schivo, astuto ma anche un po’ pauroso. Se l’hai notata per prima, probabilmente sei una persona tendenzialmente notturna. Preferisci dormire a lungo durante il giorno e attivarti nelle ore di buio: la pace notturna ti è di ispirazione e ti aiuta a dare il meglio di te stesso.

Coniglio

Il coniglio è un animale piuttosto tranquillo e pacifico, se l’hai visto per primo probabilmente anche tu hai un indole altrettanto docile. Preferisci la compagnia alla solitudine perché quest’ultima ti mette di cattivo umore. Hai un animo molto sensibile e gentile.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: