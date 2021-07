Test personalità: scegli un anello e scopri se la vita di coppia fa davvero per te

Quanto ti piace la vita di coppia? Tendi a stare meglio quando sei solo o adori avere una persona accanto con cui condividere momenti belli e brutti della vita?

Per scoprire se la vita di coppia fa davvero per te, scegli l’anello che preferisci tra quelli che vedi nell’immagine e leggi il profilo corrispondente. La risposta potrebbe non corrispondere alle tue aspettative. Mettiti alla prova!

Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco senza alcuna validità scientifica.

Anello 1

Hai scelto l’anello numero 1? Non sei particolarmente portato per la vita di coppia o perlomeno vai a fasi. Ci sono momenti in cui non riesci a immaginarti senza una persona accanto, e altri in cui preferisci di gran lunga la solitudine. Il tuo problema, quando stai con qualcuno, è che tendi a volerlo cambiare affinché si adegui ai tuoi ideali. Per questo motivo le relazioni di lunga durata ti affaticano.

Anello 2

Hai scelto l’anello numero 2? La coppia per te è tutto. Desideri da sempre una persona che condivida con te la vita, sei disposto ad andarle incontro e a condividere gli alti e bassi della relazione affrontandoli con atteggiamento maturo e costruttivo. La solitudine non fa per te.

Anello 3

Hai scelto l’anello numero 3? Per te la vita di coppia è molto importante, ma tendi a importi sull’altra persona oppure a fare l’esatto opposto, ovvero a lasciarti guidare fin troppo dal partner. Cerca di trovare un equilibrio dentro di te e impara a vivere la relazione in modo meno estremo.

Anello 4

Hai scelto l’anello numero 4? Ami la singletudine più di ogni altra cosa. La vita di coppia ti stanca e appesantisce, infatti i tuoi ricordi più belli risalgono ai tempi vissuti da single. Non importa l’età, tu l’anello al dito proprio non lo desideri. Stai bene da solo.

