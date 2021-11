Test personalità: verde, innevato o alternativo? Il tuo albero di Natale rivela chi sei

L’albero addobbato con palline, luci e decorazioni varie è divenuto il simbolo del Natale, ma quali sono le sue origini? A quanto pare celtiche, i druidi infatti consideravano l’abete un simbolo di lunga vita.

Se anche tu in vista del Natale ami addobbare l’albero, il test di oggi fa proprio per te. Come funziona il gioco?

Per scoprire cosa rivela di te, devi scegliere il tipo di albero che preferisci: dai grandi classici di colore verde, valorizzati con lucine e addobbi più o meno colorati, all’albero innevato, fino ai modelli più alternativi, come gli alberi da parete adesivi o quelli realizzati con semplici rami.

Albero di Natale verde

Adori gli alberi di Natale verdi? Sei una persona che ama le tradizioni e che le celebra con grande partecipazione insieme alle persone care. Non ami troppo le novità, preferisci rifugiarti in un nostalgico passato anziché avventurarti in un incerto futuro. Gli eccessi ti destabilizzano.

Albero di Natale innevato

Gli alberi che preferisci sono tutti innevati? Hai un animo romantico ed etereo, ami circondarti di cose belle e ti tieni alla larga dagli eccessi. Ti piacciono le atmosfere rassicuranti e nella vita hai bisogno di tranquillità e di leggerezza. Non fanno assolutamente per te le avventure estreme.

Albero di Natale alternativo

Preferisci osare con alberi di Natale alternativi? Hai un animo eccentrico e originale, ti piacciono le avventure e le esperienze fuori dall’ordinario. Non ami rintanarti nella comfort zone perché ti annoi molto facilmente. Ami le novità e i sogni impossibili, niente ti carica di più che spingerti nell’ignoto.

