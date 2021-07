Test personalità: scegli l’agrume che ti piace di più e scopri se sei capace di ascoltare (davvero) gli altri

I mandarini sono ottimi a spicchi, le arance si prestano anche alla preparazione di spremute, i limoni si gustano al meglio in rinfrescanti limonate. Ma ovviamente gli utilizzi di tutti questi agrumi sono molteplici. Tu quali ami di più? Arance, mandarini o limoni?

Scegli i tuoi preferiti e scopri, con questo test, quanto sei capace di ascoltare gli altri. Una qualità molto preziosa! Ti ricordiamo come sempre che il test non ha alcuna validità scientifica ma è solo un passatempo.

Ma quanto sono buone le arance! Originarie della Cina e del sud-est asiatico, a quanto pare sono giunte in Europa nel XIV secolo. Ricche di vitamina C, di potassio e fibre, sono un ottimo alleato della salute. Se le hai scelte, sei una persona che ascolta davvero gli altri. Presti molta attenzione alle persone che ti circondano e cerchi di supportarle nel migliore dei modi, offrendo consigli preziosi, sempre molto apprezzati.

Ricchi di vitamina C, facili da digerire, ne esistono numerose varietà, dal mandarino cinese al mandarino cleopatra, dal tangerino al king, per non parlare degli ibridi come il mandarancio, le clementine e il mapo. Un frutto davvero prelibato e salutare! Se li hai scelti, sei una persona che sa ascoltare gli altri e che è disposta a offrire consigli in modo sincero. Ma non tolleri chi invade i tuoi spazi. Se qualcuno esagera con le richieste, lo allontani.

Hanno proprietà depurative, aiutano a mantenersi in forma, favoriscono la digestione e vantano molti altri benefici. Se hai scelto i limoni, non sei molto predisposto all’ascolto nonostante tu sia una persona generosa. Tendi a essere un po’ frettoloso perché hai sempre mille idee per la testa e tante cose da fare. Quando qualcuno ti parla sai offrire consigli preziosi ma solo se la conversazione dura poco. Perché, più passa il tempo, più la tua mente inizia a vagare altrove perdendo il filo del discorso.

