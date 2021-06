Test: scegli una delle mani che vedi nell’immagine e scopri se vuoi avere tutto sotto controllo

Guarda l’immagine e scopri se anche tu vuoi sempre avere tutto sotto controllo. Una caratteristica diffusa che, tuttavia, tanto bene non fa. Né a chi la possiede né a chi la subisce.

La mania di controllo, quando diventa eccessiva, ci illude infatti di poter dirigere gli eventi e le persone a nostro piacimento. Convinzione illusoria che non migliora di certo la vita.

In questo test, che non ha alcuna pretesa psicologica ma che è un semplice gioco, puoi scoprire se ne soffri anche tu.

Come procedere? Devi soltanto scegliere una delle 4 mani che vedi nell’immagine, optando per quella che ti attira di più. Quindi leggere il profilo corrispondente.

Mano 1

Se hai scelto la mano numero 1, non sei una persona troppo ansiosa e non hai bisogno di controllare tutto e tutti. Anzi, concedi molta libertà alle persone che ti circondano, consapevole che cercare di dominarle a tuo piacimento non è una buona idea.

Mano 2

Se hai scelto la mano numero 2, sei una persona che vuole avere sempre il controllo. Attenzione, le persone che ti circondano potrebbero stancarsi di questa tua mania. Corri ai ripari!

Mano 3

Se hai scelto la mano numero 3, sei una persona piuttosto equilibrata. Non cerchi di dominare gli altri ma, per quanto riguarda la tua vita, tendi a volerla organizzare nei minimi dettagli e a tenere tutto sotto controllo.

Mano 4

Se hai scelto la mano numero 4, sei una persona un po’ lunatica anche per quanto riguarda la mania di controllo. In alcuni periodi sei molto disponibile nei confronti degli altri e non ti interessa minimamente controllarli. Ma in altri periodi cambi completamente atteggiamento e guai a chi non fa come hai deciso tu!

