Test: scegli un mandala e scopri qual è il tuo superpotere

Tutti noi abbiamo dei superpoteri più o meno nascosti, e il tuo qual è? Per scoprirlo scegli un mandala floreale e leggi il profilo corrispondente.

Chissà, potresti scoprire di avere superpoteri che nemmeno sospettavi! Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco.

Mandala arancione

Hai scelto il primo mandala di colore arancione? Il tuo superpotere è il coraggio. Forse non tutti se ne accorgono, e probabilmente tendi tu stesso a sottovalutarlo, ma quando ce n’è davvero bisogno, il tuo coraggio viene allo scoperto. Soprattutto se devi difendere le persone o le cause in cui credi.

Mandala verde

Hai scelto il mandala verde? Il tuo superpotere è l’intuito. Non hai bisogno della razionalità per sapere cosa fare e dove andare nella vita, il tuo intuito è così sviluppato che sa sempre riconoscere la strada giusta per te.

Mandala blu

Se hai scelto il mandala blu, il tuo superpotere è la capacità di mediare. Non ami prendere posizioni drastiche perché tendi a vedere le cose da molteplici prospettive. Qualcuno potrebbe pensare che non sei abbastanza deciso o coraggioso, in realtà non è affatto così. Hai una saggezza innata che ti induce alla mediazione.

Mandala azzurro

Hai scelto il mandala azzurro? Il tuo superpotere è la fantasia. Hai una fervida immaginazione e sei una persona estremamente creativa. Sfrutta la tua fantasia a livello lavorativo, se ti va, potresti raggiungere risultati eccezionali.

Mandala rosa

Se hai scelto il mandala rosa, il tuo superpotere è l’organizzazione. Non ti sfugge nulla, sei super-organizzato e super-produttivo, riesci a portare sempre a termine quello che hai in mente, ed entro gli orari stabiliti. Per te il tempo è prezioso e lo sfrutti pienamente.

Mandala verde chiaro

Hai scelto il mandala verde chiaro? Il tuo superpotere è l’empatia. Sei una persona molto sensibile, sempre pronta ad ascoltare gli altri. a consigliarli e supportarli. Una qualità che fa di te un essere speciale.

