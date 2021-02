Test delle macchie di inchiostro: cosa vedi in questa figura?

Avete mai sentito parlare del test di Rorschach? Viene tutt’oggi utilizzato in alcuni studi sulla personalità ma le sue origini sono più lontane, risalgono al 1921 quando venne ideato dallo psichiatra Hermann Rorschach.

Il test include 10 macchie di inchiostro soggette a interpretazione personale, che di per sé non rappresentano nulla. Se secondo alcuni psicologi il test funziona, molti altri nel corso del tempo lo hanno messo in discussione dubitando della sua affidabilità diagnostica.

Se volete comunque provare a farlo, ecco una delle immagini facenti parte del test: cosa vedete? Le risposte che trovate di seguito rispecchiano l’interpretazione del test data da Psychobook, quindi non sono fedeli alla versione originale.

Scarabeo con chele di granchio (immagine intera)

Se avete visto uno scarabeo con chele di granchio, secondo Psychobook siete grandi lavoratori, molto bravi a gestire la carriera e propensi al successo. Capaci di stabilire piani e seguirli, attenti e audaci.

Coppia di emù uno di fronte all’altro che indossano boa di piume, che ballano sul palco del Moulin Rouge (immagine intera, eccetto in basso al centro)

Siete attratti dal glamour e sapete dove vi piace stare anche se a volte, mentre raggiungete la “pista da ballo”, non vi piace l’immagine di voi stessi che vedete riflessa nello specchio. Capita che vi chiediate perché succeda, in altri casi vi dite che non vale la pena prendersi così sul serio.

Colibrì (entrambi i lati dell’immagine)

Siete persone in costante movimento, vi piace inseguire continuamente nuovi oggetti del desiderio e cercare cose belle. Siete dei veri intenditori.

Occhiali da sole o reggiseno, barba (parte inferiore dell’immagine)

Vi piace vestirvi bene e circondarvi di cose belle, ma tendete a dare troppa importanza al parere altrui. E a risolvere i problemi interiori acquistando beni materiali. Vivete la vita in superficie ma dentro di voi non siete così convinti che basti.

Scheletro (immagine intera), ossa (dettagli)

La vita a volte vi sembra una giostra che si ripete ancora e ancora. Temete di sentirvi vuoti fermandovi e tendete a credere che sia necessario correre più rischi emotivi.

Cosa volante con gli occhi; figura aliena con piedi tozzi; dea in bikini con un viso snervante (immagine intera)

Siete amici affidabili ma anche persone volubili nella quotidianità.

FONTE: Psichobook

Leggi anche: