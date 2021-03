Test delle macchie di inchiostro: cosa vedi nell’immagine?

Il test di Rorschach delle macchie di inchiostro risale al 1921 e a idearlo fu lo psichiatra Hermann Rorschach. Il test è stato spesso utilizzato negli studi sulla personalità anche se molti psicologi ne hanno messo in discussione l’effettiva validità.

Di seguito riportiamo una delle macchie di inchiostro del test ma i profili, diversi a seconda di cosa vedete nell’immagine, rispecchiano l’interpretazione fornita da Psychobook, quindi non sono fedeli alla versione originale.

Curiosi di provare? E allora cosa vedete nell’immagine?

Un uomo forzuto

Se vedete un uomo forzuto, siete probabilmente persone molto attive e competitive, determinate e ambiziose. Vi piacciono le sfide.

Arieti con la testa rivolta verso il basso

Siete persone molto affidabili e disciplinate, vi piace prendere l’iniziativa e siete molto sicuri di voi stessi. Se minacciati o sotto pressione, tendete a sentirvi stressati, sebbene cerchiate di non farlo notare.

Uno scorpione

In questo caso siete persone molto sensibili da tutti i punti di vista, sia fisicamente che caratterialmente.

Un’aragosta, gamberetti, scampi

Siete molto romantici anche se non sempre lo fate vedere. Lavorate duramente e pur avendo voglia di relazioni sentimentali, non siete sicuri di voler sacrificare la vostra tranquillità per un’altra persona.

Tube di Falloppio

Vi sembra di sforzarvi troppo rispetto ai risultati che ottenete in qualunque campo. Avete un’idea precisa di come vorreste che andassero le cose ma la realtà spesso vi risulta deludente.

FONTE: Psychobook

