Il modo in cui incroci le mani svela molto della tua personalità

Il modo in cui incroci le mani può svelare curiosità sulla tua personalità, il linguaggio del corpo è infatti prezioso per capire alcuni tratti nascosti del carattere.

E allora osserva l’immagine, verifica quale delle 3 posizioni adotti quando incroci le mani, quindi leggi il profilo corrispondente.

Pollice sinistro in alto

Se di solito tieni il pollice sinistro in alto sopra al destro mentre incroci le dita, probabilmente sei una persona pratica che tende a focalizzarsi più sulla logica che sulle emozioni. Di conseguenza non prendi decisioni in preda ad esse e non ti fai distrarre dai sentimenti se hai un obiettivo in testa. Hai anche la straordinaria capacità di individuare i bugiardi.

Hai un senso dell’umorismo bizzarro e nel corteggiamento sai sempre cosa dire al momento giusto.

Entrambi i pollici allineati

I pollici allineati mentre incroci le dita indicano sicurezza in te stesso e capacità di osservare i dettagli. Sei una persona autoritaria ma anche empatica. Tuttavia la tua franchezza, motivata da una profonda onestà, a volte fa rimanere male le persone.

Nelle relazioni porti energia e amore e di solito le vivi serenamente, senza troppi problemi, perché riesci a creare un clima di fiducia e rispetto.

Pollice destro in alto

Sei una persona profondamente sintonizzata con i tuoi sentimenti e le tue emozioni. Tendi a percepire i cambiamenti di umore di chi ti circonda e noti dettagli che agli altri, spesso, rimangono inosservati. Una caratteristica che ti aiuta a pensare fuori dagli schemi.

Sei anche intuitivo e alcune decisioni le prendi senza pensarci troppo su. Nelle relazioni sei empatico e generoso dal punto di vista emotivo.

FONTE: MCGILLMEDIA

