Gatto rosso, bianco, nero o grigio? Scegli il tuo preferito e scopri un lato nascosto della tua personalità

I gatti sono tutti irresistibili ma ognuno ha le proprie preferenze. C’è chi impazzisce per i gatti rossi, chi adora quelli neri, chi ha una predilezione per i mici dal candido manto bianco e chi preferisce quelli di colore grigio. E tu?

Scegli il gatto del colore che generalmente prediligi e scopri un lato nascosto della tua personalità. Ti ricordiamo come sempre che si tratta soltanto di un gioco senza alcuna validità scientifica.

Gatto rosso

Hai scelto il gatto rosso? Anche se sembri una persona pacata ed equilibrata, nascondi molta aggressività. Sotto sotto sei combattivo, e anche un po’ competitivo, ti piacciono le sfide. Attenzione a non reprimere troppo questo tuo lato nascosto, l’aggressività trattenuta rischia di diventare distruttiva.

Gatto bianco

Hai scelto il gatto bianco? Sei una persona genuina e molto spontanea. Dici sempre quello che pensi, lo fai perché hai un animo sincero, non per ferire gli altri, anche se a volte succede. Il tuo lato nascosto è l’estrema sensibilità, che non sempre traspare dal tuo comportamento schietto e diretto.

Gatto grigio

Se hai scelto il gatto grigio, sei una persona molto attaccata al tran tran quotidiano. Non ami le avventure, preferisci una vita tranquilla e modesta. Hai bisogno di sentirti rassicurato dal contesto circostante. Nonostante questo tuo atteggiamento, sei molto più coraggioso di quanto sembri. Coraggio che dimostri soprattutto nelle situazioni più urgenti e impegnative.

Gatto nero

Hai scelto il gatto nero? Sei una persona che ama mettersi in mostra, ti si nota subito in una stanza, ami distinguerti e far parlare di te. Eppure sei difficile da inquadrare, ami molto i misteri e tieni nascoste le parti più introverse e oscure della tua personalità. Sei irresistibilmente attratto dall’ignoto.

ILLUSTRAZIONI: mirabilinto.com

