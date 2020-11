Il test di 2 minuti che ci svela cosa ci manca nella vita per essere felici

Cosa ci manca nella vita per essere felici? A volte può capitare di sentirsi insoddisfatti ma non di non riuscire a capire il perché del nostro malessere. Se siete in questa situazione, questo semplice test della personalità può aiutarvi a intraprendere una nuova strada.

Con tutta la leggerezza del caso (ovviamente non sarà la risposta ad un test a cambiare la vostra vita) provate a fare questo divertente esperimento, bastano un paio di secondi.

Per iniziare il test basta guardare questa immagine: cosa vedete per primo?

Risultati del test

Il piccione

Se a primo impatto, osservando l’immagine, avete trovato un piccione, ciò significa che in questo momento della vostra vita volete sperimentare la sensazione di libertà. Questo può comportare il cambiamento nel lavoro o un viaggio di trasformazione, o anche liberarsi da una relazione che non funziona più e trovare qualcosa che vi appassiona nuovamente. Il consiglio è di concentrarvi sull’entusiasmo e la motivazione.

Due bambine che giocano

Se, invece, la prima cosa che avete visto sono due bambine che giocano ciò di cui avete bisogno nella vostra vita per essere felici è liberarvi dalla sensazione di stress, dagli obblighi che vi sommergono e dagli impegni inutili. Il consiglio è quello di tornare un po’ bambini divertendosi e ridendo con i propri amici, trovate un’attività che vi faccia rilassare e godetevi i bei momenti.

